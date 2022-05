Neue Trends und Klassiker erwischen uns eiskalt

Rezepte werden daheim kreiert und ausprobiert

Rezepte für neue Kreationen entstehen oft daheim am Küchentisch: Sandra Harrer holt sich Inspirationen, verkostet und kreiert. Zu abgehoben wird es bei den Sorten aber nicht, denn die Klassiker gehen immer. Chef Toni Harrer wird bei Stracciatella und Erdbeere schwach. Doch auch die neuen Schöpfungen können sich ebenso sehen wie auf der Zunge zergehen lassen – Joghurt-Maracuja wetteifert mit veganer Sesam-Feige oder Salted Caramel um die Gunst der Geschmacksnerven. Das Eis gibt es im Stammhaus in Sollenau, im Thermalbad Bad Vöslau, am Neufelder See, im Eis-Laden an der Lainzer Straße in Wien, in ausgewählten Supermärkten sowie am Eis-Fahrrad.