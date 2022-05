Viele Neuerungen im Skisprung-Weltcup

Stefan Kraft und Co. werden beim Weltcup-Auftakt zur kommenden Skisprung-Saison auf Matten landen. Der Start der Männer in Wisla (Polen) am 5. und 6. November wurde beim virtuell ausgetragenen FIS-Kongress abgesegnet. Die zwei Einzelspringen werden in einer Art Hybrid-Version auf Eisspur und Matten ausgetragen. Der Ski-Weltverband schaute sich nach Alternativen um, um weniger in direkter Konkurrenz zur Fußball-WM in Katar (21. November bis 18. Dezember) zu stehen.