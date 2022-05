Bald Windräder am Bregenzer Hausberg Pfänder?

Schritt für Energieautonomie

Unterstützung erhält Rüf von den Grünen. Das „Kleinreden von Windkraft“ in Vorarlberg müsse ein Ende haben - vor allem in Anbetracht der derzeitigen Energiekrise. Metzler glaubt auch nicht an die vielbeschworene Ablehnung der Windräder durch die Bevölkerung. Am Pfänder seien die Windräder mit „vernünftigem Aufwand“ umsetzbar, ist Metzler sicher. Schon die Realisierung eines einzigen Windparks würde Vorarlberg in Sachen Energieautonomie vorwärtsbringen.