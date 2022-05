ÖEHV-Team unterliegt Deutschen im letzten WM-Test

Die Deutschen waren mit den NHL-Spielern Philipp Grubauer, Moritz Seider und Tim Stützle angetreten, die auch noch ein zweites Mal an der Stange gescheiterten Österreicher erstmals mit dem 18-jährigen Stürmer Marco Kasper. Sie waren damit komplett. Der Montag wird in Zürich verbracht, der Dienstag ist für Helsinki eingeplant und am Mittwoch geht es an den Spielort Tampere. Dort beginnt die in den Titelkampf nachgerückte ÖEHV-Mannschaft am Samstag (12.20 Uhr) gegen Schweden.