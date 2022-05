Letzter Takt einer großen Militärmusiker-Karriere

Tuba-Spieler, Oberst, Professor – eine Blasmusik-Karriere geht zu Ende: Ernst Herzog tritt mit 1. Mai als Kapellmeister der Salzburger Militärmusik in den Ruhestand. Seit 2001 stand der Saalfeldener am Pult der Heeresmusiker. Für die „Krone“ nahm er noch ein letztes Mal den Taktstock in die Hand