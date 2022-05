Szenewirt feiert 55. Geburtstag mit „Falco“

Wenn Niki Neunteufel Tausende Fans heuer zum Sommerkonzert in Purkersdorf begrüßt, geht ein Wunsch in Erfüllung: Denn bereits vor zwei Jahren wollte das Mastermind hinter dem Gratis-Open-Air hier die Originalband von Falco für ein großes Tribute versammeln. Doch dann kam Corona, und alles war anders. „Erst letzte Woche konnten wir im Stadtsaal wieder die erste Vorstellung ohne Masken & Co. durchführen. Die Stimmung war toll, Omar Sarsam musste gleich vier Zugaben spielen, weil das Publikum regelrecht ausgehungert war“, so Neunteufel. Sozusagen als Geburtstagsgeschenk sieht der Wirt auch den heurigen Sommer: „Wir können endlich wieder spielen!“