Postpartner-Shop fehlte Geld für Pensionzahlungen

Seit Anfang April hat der Bezirk Rohrbach nur noch in der Bezirkshauptstadt Rohrbach eine Postfiliale. Zuletzt gingen im Zuge der letzten Schließungswelle auch in der Gemeinde Sankt Martin im Mühlkreis die Lichter aus, wir berichteten. „Eigentlich war es eh sehr ungewöhnlich, dass ein so kleiner Ort noch so lange eine Filiale hatte. Wahrscheinlich lag das am Engagement des Postamtsleiters“, trauert Bürgermeister Manfred Lanzersdorfer (VP) dem Verlust einer Institution nach. Als Ersatz für die Filiale eröffnete am 11. April der Postpartner-Shop im Billa-Supermarkt.