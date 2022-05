Gyuri Garics bringt neue Sportart auf den Markt

Gyuri Garics will mit einer neuen Sportart in Österreich Trendsetter sein. Der ehemalige ÖFB-Fußballteamspieler ist Lizenzinhaber von Padbol, einer modernisierten Version von Fußball-Tennis. Viel Prominenz weihte am Donnerstag im Union-Trendsportzentrum Prater die ersten zwei Courts ein, gleich in Nachbarschaft davon können Artistinnen und Artisten im Areal Sports auf einer sieben Meter hohen Traversenkonstruktion ihr Können zeigen.