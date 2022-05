Schwierigkeitsgrad 9c: Seb Bouin klettert „DNA“

Was den Schwierigkeitsgrad der Route angeht, so gibt es laut Seb Bouin zwei mögliche Szenarien: 9b+ oder 9c. Seb sagt zur vorgeschlagenen Bewertung: „Natürlich ist es ein Risiko, 9c vorzuschlagen. Ein Risiko, dass die Route herabgestuft wird. Da es derzeit nur eine weitere Route auf der Welt gibt, die in einem ähnlichen Schwierigkeitsgrad vorgeschlagen wurde, ist es schwer, sicher und zuversichtlich zu sein. Ich habe noch nie eine ähnliche Route mit einem ähnlichen Schwierigkeitsgrad wie DNA versucht. Die 9c ist mein Vorschlag für die DNA, der nun von anderen Kletterern bestätigt oder angepasst werden muss.“ Und Seb fügt hinzu: „Unser Sport ist wunderschön, wir brauchen keine Richter, wir sind die Richter. Der Klettersport ist schön, aber gleichzeitig auch ziemlich hart in einer solchen Situation, an der Grenze des Machbaren. Deshalb würde ich gerne die besten Kletterer der Welt einladen, zu kommen und DNA zu testen.“