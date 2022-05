Großer Spaß für kleine Stars am Familientag

Was für ein Spaß - leuchtende Augen und lachende Augen, so weit das Auge reichte! Der Urfahranermarkt war am Mittwoch, dem traditionellen Familientag, wieder einmal fest in Kinderhand. Denn obwohl am Vormittag noch Wolken über das Gelände zogen und auch ein paar Regentropfen vom Himmel nieselten, tat dies der Begeisterung der kleinen Volksfest-Besucher keinen Abbruch.