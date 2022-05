Carolina mit zweitem Sieg, Tampa Bay gleicht aus

Die Carolina Hurricanes haben in der ersten Play-off-Runde der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL den zweiten Sieg gefeiert. Die Hurricanes besiegten am Mittwoch die Boston Bruins mit 5:2 und liegen in der „best of seven“-Serie mit 2:0 voran. Titelverteidiger Tampa Bay Lightning schaffte mit einem 5:3-Auswärtssieg bei den Toronto Maple Leafs den Ausgleich zum 1:1. Auch Minnesota Wild und Edmonton Oilers stellten auf 1:1.