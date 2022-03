Künstliche Intelligenz zwischen Sci-Fi und Praxis

In solchen Fällen gibt es so viele logisch denkbare Lösungen, dass es völlig unmöglich ist, alle Varianten durchzuprobieren, um die beste herauszufinden. Man muss strukturiert an solche Planungsaufgaben herangehen. Strategien dafür konnte das Team, zu dem unter anderem die Dissertanten Lucas Kletzander, Florian Mischek und Felix Winter gehören, in letzter Zeit immer wieder in hochangesehenen Fachjournalen und auf wissenschaftlichen Konferenzen präsentieren.