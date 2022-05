„Doppelfunktion ist ein Nonsens“

Grund dazu hätten beide ja, denn irgendwie müssen sie sich bei dem Hype, den es beim Fußballbund rund um Rangnick gibt, wie „Lehrbuben“ vorkommen. So nach dem Motto: „Ihr hättet es euch ja beide verdient, aber jetzt haben wir eben diesen Superstar bekommen ...“ Womit auch eintraf, was ÖFB-Präsident Gerhard Milletich unbedingt verhindern wollte: Dass nämlich mögliche Kandidaten danach doch „angepatzt“ dastehen. Aber wenn eben der Trainer-Zeus vom Olymp runtersteigt und sich in rot-weiß-rote Gefilde begibt ...