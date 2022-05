Grant bei Wienern schon am ersten Badetag

Auch wenn die Sonne schien, fürs Baden war es am Montag noch zu frisch. Das wurde auch beim Lokalaugenschein im Krapfenwaldlbad in Döbling deutlich. „Ich bin heute nur hier, weil ich mir eine Saisonkarte kaufe“, sagt Alfred K. Er war in den vorigen Jahren treuer Gast im Gänsehäufel, doch durch das Parkpickerl muss er auf ein Bad in seinem Heimatbezirk ausweichen.