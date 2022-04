Öffentliche Bäder drohen finanziell auszutrocknen

Eine aktuelle Anfragebeantwortung von Landesrätin Michaela Langer-Weniger (ÖVP) zum Thema öffentliche Bäder zeigt, dass aktuell nur in acht Gemeinden in Oberösterreich in entsprechende Bau- bzw. Sanierungsmaßnahmen (zwei Hallenbäder, fünf Freibäder und ein Strandbad) investiert wird. „Der Grund dafür sind die enormen Auflagen, die derzeit an Kommunen gestellt werden, wenn sie für ihre Bauvorhaben eine Landesförderung beantragen“, kritisiert SPÖ-Landesparteichef Michael Lindner.