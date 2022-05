Sieg gegen Gigant Hypo: Der Bann ist gebrochen

Nach dem sensationellen Meistertitel 2019 von Atzgersdorfs Handballerinnen war zuletzt alles wieder seinen alten Weg gegangen. Hypo war in sämtlichen Duellen der heimischen Topteams eine Nummer zu groß - bis jetzt! Denn zum Abschluss des Grunddurchgangs bejubelten Kapitänin Melanie Sujer und Co. einen 26:24-Erfolg in der Südstadt: „Bis 22:22 war alles offen, ein extrem wichtiges Ausrufezeichen“, freut sich Klubboss Christian Mahr.