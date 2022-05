Weltrekord-Boxerin verteidigt alle vier WM-Titel

Weltmeisterin Katie Taylor hat in dem als „größten Kampf in der Geschichte des Frauenboxens“ vermarkteten Duell mit Amanda Serrano aus Puerto Rico ihre vier WM-Titel erfolgreich verteidigt. Die 35-jährige Irin siegte in der Nacht zum Sonntag (Ortszeit) in New York mit 2:1-Punktrichterstimmen (96:93, 97:93, 94:96).