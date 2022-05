Kaiserwetter zum Auftakt des Urfahranermarktes

Was für ein Comeback! Nach zweieinhalbjähriger Zwangspause meldete sich das Lieblings-Volksfest der Oberösterreicher, der Urfahranermarkt, am Samstag fulminant zurück. Bei Kaiserwetter hatten sich unzählige Besucher in Schale geworfen, glänzten nicht nur im Sinne der lieb gewonnenen Tradition in modischen Dirndln und kessen Lederhosen.