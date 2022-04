Rätsel um Marilyn Monroes Vater endlich gelöst

Auf Marilyns Geburtsurkunde hatte ihre Mutter Gladys ihren zweiten Ehemann Martin Edward Mortensen als Vater angegeben. Nur dass das Paar bereits getrennt war, als die Tochter gezeugt wurde. In der Doku „Marilyn: Ihr letztes Geheimnis“ will der französische Filmemacher Francois Pomes die wahre Identität des Erzeugers der Hollywood-Ikone per DNA-Test „eindeutig und unwiderruflich“ festgestellt haben.