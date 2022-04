Mehr Vielfalt für eine lebenswerte Stadt

Krone: Und was steht aktuell auf der Agenda - abgesehen vom Rathausquartier?

Schadenbauer: Einiges. Um noch einmal auf das breite Angebot zurückzukommen: Wir wollten keine reinen Einkaufsgassen, die abends ausgestorben sind. Entsprechend brauchen wir eine Mischnutzung aus Handel, Dienstleistern und Wohnungen. Der Handel darf noch um den einen oder anderen Frequenzbringer ergänzt werden. An der Ansiedlung von Dienstleistern arbeiten wir gerade sehr intensiv. Und was die Wohnungen angeht, setzen wir auf, wenn man so möchte, qualitätsvolles Wohnen mit Geschichte - Dachgeschoße mit alten Holzbalken und Dachgiebeln, zweigeschossige Wohnungen und so weiter. Natürlich unterscheidet sich das von Neubauten auf der grünen Wiese, aber es ist eben auch etwas Besonderes. Und es gibt mittlerweile viele Menschen, die bewusst nach Ems ziehen beziehungsweise hierher zurückkommen. Das sind im Übrigen Menschen, die vielfach ein anderes Verständnis hinsichtlich Mobilität haben - und auch haben müssen. So gibt es etwa in der Marktstraße doppelt so viele Wohneinheiten wie Parkplätze. Selbstverständlich liegt vieles in fußläufiger Distanz. Und was den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs angeht: Da ist immer Luft nach oben.