Vietnam eröffnet längste Glasbodenbrücke der Welt

Vietnam hat eine neue Touristenattraktion: Die am Freitag eröffnete Bach-Long-Fußgängerbrücke mit Glasboden überspannt ein Tal in der Proivinz Son La in 150 Metern Höhe. Laut Angaben der Betreiber ist die Brücke mit ihren insgesamt 632 Metern die längste derartige Brücke der Welt. Und wohl nur was für Wagemutige ...