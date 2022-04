„Die Gesundheit spielt nicht mehr mit“

„Tobi“ feierte im März 2006 sein Weltcupdebüt und durfte sich über Gold und Bronze bei Europameisterschaften freuen, sowie einen Weltcupsieg mit der Staffel feiern – und das just vor Heimpublikum im Dezember 2008 in Hochfilzen. Sein Fazit fällt dennoch nüchtern aus: „Ich hatte eine unerfüllte Karriere und habe meine Ziele nicht erreicht, das muss ich offen sagen.“ In den nächsten zwei, drei Monaten will der Polizeisportler sich darüber klar werden, was er in Zukunft machen möchte.