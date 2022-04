Das Amstettner Herz wird zu grüner Lunge

Vorbild Mariahilfer Straße. Gleich mehrmals wird bei der Präsentation der Pläne für den neuen Hauptplatz die Einkaufsstraße in der Bundeshauptstadt genannt. Ganz so verkehrsberuhigt wird das Amstettner Zentrum aufgrund der Funktion als Durchzugsstraße zwar nicht werden, die Tendenz ist aber klar: Es sollen so wenige Autos wie möglich dort fahren. Die Reduktion der vorhandenen Parkplätze von 37 auf 27 soll dazu ebenso beitragen wie ein neues Leitsystem, das auf die umliegenden, ohnehin nicht voll ausgelasteten Stellplätze verweist. Zudem soll der Platz eine Begegnungszone und die Dauer der Kurzparkzone verringert werden. „Ziel ist eine Lärmreduktion und Entschleunigung“, so VP-Bürgermeister Christian Haberhauer.