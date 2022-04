Förder-Stopp: Wieso Okto TV nicht fehlen wird

Die meisten Wiener kennen Sender nicht

Einschaltquoten? Unterirdisch, ein Nischensender unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Laut eigener Homepage (Stand 2021) gibt es 17.707 „Oktothek-Besucher“ pro Monat - das sind 590 Interessierte am Tag. Bei den Livestream-Aufrufen sind es noch weniger, hier werden 3720 pro Monat verzeichnet, also rund 124 am Tag, oder fünf (!) in der Stunde. Die Moderatoren könnten jeden Einzelnen persönlich begrüßen.