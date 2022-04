„Seit 2008 wurde Arbeitswelt immer brutaler“

Irgendwie klingt es verrückt: Während landesweit nahezu jede Branche über Arbeitskräftemangel jammert, ist gleichzeitig die Zahl der Langzeitarbeitslosen extrem hoch. So befinden sich laut Arbeiterkammer OÖ derzeit 4821 Arbeitslose seit mindestens einem Jahr auf Jobsuche. Interessant ist bei dieser rasanten Talfahrt auch der Blick in den Rückspiegel: Im März 2008 gab es in Oberösterreich laut AK nur 37 Langzeitarbeitslose, auch drei Jahre später waren es nur 57 Betroffene.