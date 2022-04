AK warnt vor Gefahren künstlicher Intelligenz

Es sei ein gesellschaftlicher Diskurs über KI nötig, in dem das Recht auf Information, aber auch die Verständlichkeit der Entscheidungsfindung festgelegt werden sollte, so der Experte. Letztlich brauche es auch einen rechtlichen Rahmen zur Überprüfung von Entscheidungen. „Die Letztverantwortung sollte aber auf jeden Fall auch in der heutigen Zeit bei natürlichen, juridischen Personen liegen“, sagt Peissl.