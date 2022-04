Seniorenbetreuung auf höchstem Niveau in Rechnitz

Sicheres Einkommen

„Ein Meilenstein burgenländischer Sozialpolitik und Garant für ein sicheres Einkommen“, sagt der Landesrat. Abgesehen vom Pflegezentrum in Rechnitz, wechselten das Haus St. Nikolaus in Neudörfl und das Pflegeheim St. Peter in Oberpullendorf zur SDB.