Corona bremste auch Drogenhandel auf der Straße

Die Drogenkriminalität in der Steiermark war im Jahr 2021 weiter rückläufig - was auch der Corona-Pandemie geschuldet sein dürfte. Doch wie in so vielen Bereichen hat auch bei Suchtmitteln der Online-Handel enorm an Bedeutung gewonnen: Statt auf der Straße, bestellen sich immer mehr Steirer ihren „Stoff“ im Darknet.