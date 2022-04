Olivia Wilde erhielt Sorgerechtspapiere auf Bühne

Schock für Olivia Wilde: Die Schauspielerin bekam jetzt die Sorgerechtsunterlagen von ihrem Ex Jason Sudeikis zugestellt - live auf der Bühne und vor Tausenden Zuschauern. Die Hollywood-Beauty befand sich in diesem Moment nämlich mitten in einem Vortrag auf der „CinemaCon“-Filmmesse im Caesars Palace Hotel in Las Vegas.