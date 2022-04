Sachslehner: „Nehmen gerade viel Geld in die Hand“

Muss der Staat überhaupt für steigende Kosten entschädigen?

Ob der Staat überhaupt dafür sorgen müsse, dass die Menschen für die explodieren Kosten entschädigt werden, stellt Ökonom Franz Schellhorn in Frage. Es sei zwar die Aufgabe der Politik, jenen zu helfen, die es dringend nötig haben, aber: „In Österreich glaubt man, das ganze Land besteht nur aus Bedürftigen“. Der Staat sei in dieser Teuerungswelle durch mehr Steuereinnahmen der „große Gewinner“, sie bedeute „Milliarden in der Kassa des Finanzministers“. „Die Regierung steckt einem Geld zu und zieht es einem bei der anderen Seite wieder raus“, so der Direktor der Agenda Austria.