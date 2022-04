Geretteter Familie aus Kiew droht die Abschiebung

Denn: Familie N. hat die turkmenische Staatsbürgerschaft und darf deswegen nicht, wie andere Flüchtlinge aus der Ukraine ohne weiteres in Österreich bleiben. Die Vertriebenen-Richtlinie der EU nimmt nämlich Angehörige von Drittstaaten in den allermeisten Fällen aus. Im schlimmsten Fall droht der Familie die Abschiebung nach Turkmenistan, also jene Diktatur, der sie vor Jahren den Rücken für ein Leben in der Ukraine gekehrt haben.