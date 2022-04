Hitler-Flaschen wurden Fall für Gericht

„Seit es WhatsApp gibt, ist es einfach, so einen Blödsinn weiter zu schicken“, erklärte einer der Angeklagten am Montag vor dem Schwurgericht in Graz. So ein „Blödsinn“ war zum Beispiel ein mit Nazi-Marschmusik unterlegtes Porno-Video, in dem ein Mann die Hand in Richtung einer Hakenkreuz-Fahne zum Hitlergruß erhebt.