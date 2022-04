Verstappen: „Ein enormer Schub für das ganze Team“

Max Verstappen und Sergio Pérez haben mit ihrem Doppelsieg beim Grand Prix der Emilia Romagna bewiesen, dass Ferrari nicht so überlegen ist, wie es viele dachten. „Ein unglaubliches Wochenende, ich habe das Maximum an Punkten geholt“, strahlte Red Bulls Weltmeister Verstappen nach seinem 22. Karriere-Erfolg. „Das ist natürlich ein enormer Schub für das ganze Team, aber wir müssen hochkonzentriert bleiben, denn wir wissen genau, dass wir auch beim kommenden Rennen in Miami ganz vorne sein müssen, um Ferrari weiter unter Druck setzen zu können.“