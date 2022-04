Leclerc nach Ferrari-Pleite: „Es ist eine Schande“

Revanche in Miami

„Es gibt keine Entschuldigungen. Ich habe einen Fehler gemacht, den ich vermeiden hätte müssen. Es ist eine Schande“, zitiert die offizielle Formel-1-Seite Leclerc. Nach dem verpatzten Rennwochenende in Italien bietet sich der Scuderia in zwei Wochen die Revanche beim Premieren-GP in Miami.