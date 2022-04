Leclerc-Dreher? „Kann man sich nicht leisten!“

„Er hatte alle Zeit der Welt - und dann dieser schwere Fehler. Die Punkte, die er dadurch verloren hat, können am Ende sehr weh tun“, so der Tiroler am Montagabend in der Servus-TV-Sendung „Sport & Talk im Hangar 7“. Leclerc sei „ein guter Pilot, ein guter Mann“, aber er müsse jetzt liefern.