Der GAK-Goldjunge taut jetzt richtig auf

In den letzten drei Zweitliga-Saisonen war er das Tor-Monster schlechthin bei Amstetten: 19 Tore, 17 Tore, 15 Tore - seine Ausbeute hatte es in sich! Jetzt hat David Peham seinen Torinstinkt wiedergefunden. Nach einem verkorksten Herbst mit vier Treffern („Es war schwierig, ich hab die die Vorbereitung in Graz ja nicht mitgemacht“) ballert der 30-Jährige aus allen Rohren. Auch Sonntag wieder. Nach drei sieglosen Runden war es Peham, der den GAK mit seinem Goldtor in der 35. Minute daheim gegen St. Pölten zum ersten Dreier verhalf.