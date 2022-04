Eishockey-Nationalteam verliert Test gegen Italien

Österreichs Eishockey-Nationalteam hat das erste von zwei WM-Testspielen gegen Italien verloren. Die ÖEHV-Auswahl musste sich am Samstag in Bruneck mit 1:2 (1:0,0:1,0:1) geschlagen geben. Das Retourspiel steigt am Sonntag (14.30 Uhr) in Innsbruck. „Wir waren nicht kaltschnäuzig genug, hatten mehr Torschüsse und Chancen. Morgen heißt es, geradliniger zum Tor und schneller den Abschluss suchen“, resümierte Torschütze Ali Wukovits.