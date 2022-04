„Das stinkt nach versteckter Parteienfinanzierung“

Die Inseraten-Affäre in Vorarlberg bringt die Volkspartei unter Druck und sorgt für rege Diskussionen auch in anderen Bundesländern. Die Frage, ob derartige Vorgänge auch in Tirol denkbar wären, ist berechtigt. Aufgrund der Causa im Ländle bringen die Tiroler NEOS 20 Fragen in den kommenden Mai-Landtag ein. Sie richten sich an LR Palfrader, Landesobfrau der VP-Teilorganisation. Sie ist auch im Bundesvorstand. Die „Tiroler Krone“ sprach dazu mit Tirols NEOS-Obmann Dominik Oberhofer.