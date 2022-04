Britischer Corona-Patient war 505 Tage positiv

In letzter Zeit häufen sich die Meldungen über Covid-Patienten, die monatelang erkrankt bzw. positiv waren. Ein britischer Patient ist nun mit 16 Monaten oder 505 Tagen alleiniger Rekordhalter. Bei der Person seien 505 Tage lang bis zum Tod alle Tests positiv ausgefallen, berichtete ein britisches Forscherteam in einer neuen Studie, die am Samstag auf dem Europäischen Kongress für Mikrobiologie und Infektionskrankheiten in Lissabon vorgestellt werden soll. Der bisherige Rekord lag bei 335 Tagen.