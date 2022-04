LIVE: Deutsche Bundesliga in der Konferenz

Eintracht Frankfurt mit Trainer Oliver Glasner und Gladbach mit Adi Hütter geht es indes darum im Finish noch einmal Boden gut zu machen. "Die Stimmung ist gut. Das erste, was ich der Mannschaft gesagt habe, ist, dass wir den Blick nach vorne richten. Wir können und wollen noch viel erreichen. In der entscheidenden Phase geht es nicht darum, uns auszuruhen, sondern alle Kräfte zu mobilisieren und nochmal einen drauf zu packen“, so Glasner vor dem Heimspiel gegen Hoffenheim.