Tierrettung konnte Ara Puppi unverletzt einfangen

„Ich war mit meinen Nerven am Ende. Von Puppi gab es keine Spur. Ich habe die ganze Nacht vor Sorge nicht geschlafen und das Ara-Männchen Coco hat in der Voliere verzweifelt nach seiner Puppi geschrien“, berichtet die Besitzerin, die das handzahme Ara-Weibchen von klein auf aufgezogen hat. Am nächsten Tag wurde zum Glück im Tiko angerufen, dass bei der Cine City ein Sittich am Baum sitzt. „Laura vom Tiko hat dann nach der Farbe gefragt und sofort gewusst, dass es sich nur um meine Puppi handeln kann“, erzählt die Tierfreundin, die naben den Aras auch noch gerettete Schildkröten bei sich untergebracht hat.