Oma kurz vor Geburt des vierten Enkels getötet

Helga St. hatte keine Schuld

Inzwischen ist auch so gut wie gewiss, dass Helga St. am Unfall bei der „Lagerhauskreuzung“ in Gunskirchen am Donnerstagabend keine Schuld getragen hat. Sie dürfte laut ersten Erhebungen der Polizei Vorrang gehabt haben, als der Wagen einer ortsansässigen Lenkerin (47) in die Kreuzung einfuhr und es zum Zusammenstoß kam. In nachkommenden Autos saßen auch ein Arzt und eine Intensivkrankenschwester, die sich um die 63-Jährige kümmerten – leider vergebens.