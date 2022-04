Frontalunfall in Gunskirchen forderte Todesopfer

Zwein Notärzte in Gunskirchen im Einsatz

Das Rote Kreuz rückte mit zwei Notärzten und drei Rettungswagen an, die Feuerwehr war für die Bergung und Absicherung zuständig. Zwei Personen wurden mit schweren, aber nicht lebensbedrohenden Verletzungen ins Krankenhaus Wels gebracht. Eine Frau wurde am Unfallort mehr als eine Stunde lang reanimiert, die Helfer mussten kurz vor 21 Uhr aber ihre Bemühungen abbrechen. Für das Opfer kam jede Hilfe zu spät. Wer die Beteiligten sind und wie sich der Unfall genau ereignet hat, ist noch unklar. Sobald es Neuigkeiten gibt, berichten wir auf krone.at.