WM: Snooker-Profi darf keine Ukraine-Fahne tragen

„Jeder in diesem Raum würde zustimmen, dass sie die Ukraine unterstützen, also warum zum Teufel kann ich es nicht tragen?“, meinte Lisowski nach seinem Sieg in der ersten Runde. Ein Sprecher der World Snooker Tour sagte dem BBC-Bericht zufolge: „Als internationaler Sport haben wir immer die Richtlinien der politischen Neutralität verfolgt, und in diesem Sinne sind es unsere Richtlinien, nicht zuzulassen, dass unser Sport bei der Weltmeisterschaft als politische Plattform benutzt wird.“