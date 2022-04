Tischtennis-Königin Liu Jia beendet Klub-Karriere!

Im Nationalteam wird sie noch bis Olympia 2024 in Paris weitermachen. Beim Bundesliga-Finale gegen Villach will Liu Jia somit am Samstag den 20. und letzten Titel mit Froschberg holen. „Ich bin dem Verein und vor allem Günther für die letzten 25 Jahre unendlich dankbar. Es war die wichtigste Zeit in meinem Leben!“ Um nach dem Finale sowohl Titel als auch Abschied mit den Fans feiern zu können, sollen neben Liu Jia die Asse Sofia Polcanova und Suthasini Sawettabut für den Sieg und so den würdigen Abschluss einer einzigartigen Karriere sorgen!