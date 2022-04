Wehrloses Mädchen in Linzer Wohnheim missbraucht

Die in Linz lebende Deutsche (15) war am 11. Juli 2021 gegen 21 Uhr bei der Straßenbahnhaltestelle Bürgerstraße auf zwei Syrer (16, 17) getroffen. Diese sprachen das Mädchen an und nahmen es in eine Unterkunft in der Linzer Baumbachstraße mit. Im Zimmer wurde die 15-Jährige aufgefordert, Schuhe und Socken auszuziehen - sie trug ansonsten nur ein Kleid und Unterwäsche. Die Jugendliche bekam Alkohol, der 17-Jährige bot ihr schließlich auch noch einen Joint an. Die Mischung aus Alkohol, Tabletten und Drogen im Blut machten das Mädchen offenbar derart müde, dass es sich aufs Bett legte und einschlummerte. Zwar bemerkte es noch, wie ihm jemand die Unterhose auszog, konnte sich dagegen aber nicht mehr zur Wehr setzen.