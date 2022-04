Hier schiebt Prock Ex-Rivale Hackl nach Österreich

Der 55-jährige Hackl war langjähriger Coach im deutschen Verband. Zuletzt war er als Techniktrainer am Gold-Coup bei den Olympischen Spielen in Peking beteiligt, als die Deutschen alle vier Wettbewerbe gewonnen und noch zweimal Silber geholt hatten. Beim österreichischen Verband soll Hackl seine Expertise in „Materialfragen“ einbringen, hieß es am Donnerstag in einer Aussendung. Der Vertrag läuft bis 2026.