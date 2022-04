Zwei Häfenbrüder nahmen vier Damen 162.000 Euro ab

Beziehungen vorgetäuscht

Die Häftlinge täuschten auf einer Dating-Plattform in mehrmonatigen Konversationen Beziehungen zu ihren Opfern vor. Zudem gaben sie von sich Preis, derzeit Häftlinge einer Justizvollzugsanstalt zu sein. In dieser „Notlage“ ersuchten sie die Geschädigten vorerst um kleinere finanzielle Gefälligkeiten in Form von Telefonwertkarten, geringen Geldüberweisungen und Gutscheinen.