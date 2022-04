Der Kleinste ist der Allergrößte

„Man muss an seine Stärken glauben, bei mir sind es das gute Spiel mit dem Fuß und meine Reflexe“, sagt der Keeper. Der übrigens nie an einen Wechsel dachte, auch wenn es da und dort Anfragen gab. Ein Ende seiner Karriere - in der er seit 17 Jahren Egger Stammtorhüter ist - scheint nicht in Sicht. Erst kürzlich hat Fetz bis 2024 verlängert, 500 Spiele sind nur noch eine Frage der Zeit. „Der Klub ist für mich eine Herzensangelegenheit, ich könnte nie für einen anderen Verein spielen.“