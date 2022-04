Corona-Ampel leuchtet nur noch im Burgenland rot

Die Corona-Infektionen gehen derzeit in allen Bundesländern zurück, wie der APA in einem Arbeitsdokument der Ampelkommission vorliegt. Am Abend soll nur noch das Burgenland rot geschaltet werden. Damit haben es diesmal zusätzlich Vorarlberg und Kärnten in die orange Zone der Corona-Ampel geschafft. Für den gelben Bereich (bis zu Risikozahl 50) hat es nirgendwo gereicht, am besten schneidet noch Salzburg mit einem Wert von 66,5 ab. Dieser berücksichtigt nicht nur die Zahl der Infektionen, sondern unter anderem auch das Alter der Infizierten, den Impfstatus und die Zahl der asymptomatischen Fälle. Die anderen Bundesländer haben Werte zwischen 73,4 (Steiermark) und 87,6 (Kärnten und Vorarlberg).